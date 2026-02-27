Premio Letterario Città di Mugnano | al via la nuova edizione

È stata annunciata l'apertura della nuova edizione del Premio Letterario “Città di Mugnano”. Il Sindaco e l’assessora alla Cultura hanno comunicato l’inizio del concorso, che coinvolge scrittori e appassionati provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e prevede diverse categorie di partecipazione, con premi in palio per i vincitori.

Il Premio si articola in due sezioni: la prima sezione è rivolta agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori del territorio, con l'obiettivo di stimolare la creatività e valorizzare le capacità espressive delle nuove generazioni; la seconda sezione è aperta a tutti gli studenti residenti a Mugnano e iscritti a qualsiasi istituto secondario di secondo grado, anche al di fuori del territorio comunale. Per questa categoria, i candidati potranno inviare i propri elaborati inediti entro e non oltre le ore 12:00 del 27 marzo all'indirizzo email: [email protected] Tutti gli elaborati saranno esaminati e valutati da un'apposita commissione nominata per garantire imparzialità e qualità nella selezione delle opere.