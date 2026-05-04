Di recente sono diventate più frequenti le immagini e i video della figlia del leader nordcoreano, mostrata spesso con abiti eleganti e acconciature curate. Questi scatti vengono diffusi dai media ufficiali e mostrano la giovane in occasioni pubbliche o eventi ufficiali. La sua presenza visiva sembra essere studiata e curata, con attenzione ai dettagli dell’abbigliamento e dell’aspetto personale.

Sono sempre più ricorrenti le immagini e i video di Kim Ju Ae, figlia del leader del regime nordcoreano, Kim Jong Un, diffuse dalle emittenti ufficiali. In molte si riprende la giovane indossando marchi occidentali che sono vietati in Corea del Nord perché considerati antisocialisti. Giacche di pelle, camicie in trasparenza, pettinature alte. La scelta comunicativa non è quella di mostrare una adolescente ribelle, ma di trasmettere la nuova linea di politica internazionale che si prepara per il futuro. La teoria di cosa c’è dietro all’estetica di Kim Ju Ae e il tono politico delle sue scelte in materia di moda è spiegata in un lungo reportage dell’emittente britannica Bbc.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vestita per governare. Cosa dicono gli abiti e le pettinature della figlia di Kim

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