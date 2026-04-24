A Pietracatella, nel Campobassano, sono stati resi noti i risultati degli esami sul padre delle due donne uccise con ricina. Le analisi hanno escluso la presenza del veleno nel suo organismo. La vicenda riguarda una madre e una figlia, trovate morte in circostanze ancora da chiarire. La polizia prosegue le indagini per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

È risultato negativo alla ricina Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime del caso di Pietracatella, in provincia di Campobasso. E’ quanto emerge dalla relazione del professor Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia, inviata alla Procura della Repubblica di Larino sugli esiti degli accertamenti riferiti a madre e figlia morte avvelenate a fine dicembre. Nel documento si evidenzia tuttavia che “la negatività dei campioni biologici riferibili al sig. Di Vita Giovanni può ritenersi compatibile sia con l’eventuale assenza della proteina nel sangue al momento del prelievo, sia con la possibile degradazione, anche completa, dell’analita, in ragione del tempo trascorso tra il prelievo e l’esecuzione delle analisi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina: cosa dicono gli esami sul padre

GIALLO A CAMPOBASSO, MADRE E FIGLIA AVVELENATE CON LA RICINA: AL VIA GLI INTERROGATORI

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