Nordcorea figlia di Kim futura leader? Le aspettative del dittatore su Kim Ju-ae

Il leader nordcoreano ha espresso fiducia nel futuro politico della figlia, Kim Ju-ae, ritenendola possibile successora. Nonostante alcuni dubbi diffusi nel Paese sulla sua eventuale nomina, il dittatore sembra puntare su di lei come figura di riferimento per la continuità del sistema di potere. La questione della successione femminile in Nordcorea resta al centro di discussioni pubbliche e analisi politiche.

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un si aspetta che sua figlia, Kim Ju-ae, gli succeda. E questo nonostante lo scetticismo nel Paese sulla potenziale successione di una donna. A riferire sui piani di Kim è l'agenzia di stampa Yonhap, citando stime del Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis). "Kim Ju-ae è apparsa di recente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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