Primo anniversario della morte di Monsignor Pierro | santa messa in suffragio a Capriglia
Il primo anniversario della morte di Monsignor Pierro si celebra con una messa in suffragio il 2 marzo a Capriglia. La causa è la scomparsa dell’arcivescovo emerito, avvenuta il 24 febbraio dell’anno scorso. La cerimonia coinvolge i fedeli del paese, che vogliono rendere omaggio alla memoria di una figura religiosa molto stimata. La chiesa locale si riempie di persone che desiderano ricordare il suo impegno e la sua presenza tra loro.
A presiedere la celebrazione, il 2 marzo, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno È in programma il 2 marzo, la santa messa in suffragio di S.E. Mons. Gerardo Pierro, Arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno venuto a mancare il 24 febbraio dello scorso anno. Lunedì alle ore 18.30, presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Capriglia di Pellezzano, dunque, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno S.E. Mons. Andrea Bellandi presiederà la celebrazione a cui prenderà parte anche il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
