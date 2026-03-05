L’architettura dell’anima | il viaggio di Lucy Jochamowitz verso casa

L’esposizione di Lucy Jochamowitz si svolge alla Galleria della Fondazione Il Bisonte a Firenze e presenta una serie di opere dell’artista peruviana. Le sue creazioni sono esposte in un allestimento che invita alla contemplazione e alla riflessione. Le opere, caratterizzate da profonde espressioni visive, occupano gli spazi della galleria con un forte impatto.

L'esposizione di Lucy Jochamowitz, presso la Galleria della Fondazione Il Bisonte a Firenze, racconta le creazioni dell'artista peruviana attraverso numerose riflessioni che sorgono alla contemplazione delle profonde opere presenti nell'allestimento. Emerge subito l'analisi sulla casa non come un luogo fisico ma come una condizione dello spirito. Lucy si laurea all'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1983 ove si trasferisce e successivamente si specializza presso la Scuola Internazionale per l'arte grafica Il Bisonte.