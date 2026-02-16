Dall’Abruzzo al Giappone | un viaggio tra mondi lontani e connessioni inaspettate con Salvatore Marra Il mondo attraverso

Salvatore Marra, autore abruzzese, ha deciso di portare i lettori in un viaggio tra l’Abruzzo e il Giappone, esplorando culture diverse e creando connessioni inaspettate. La sua passione per i viaggi e la scrittura si traduce in un percorso che attraversa paesi lontani, arricchito da dettagli concreti come le tradizioni locali e i paesaggi che ha incontrato lungo il cammino. Sabato 21 febbraio alle 17, la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti ospiterà il quarto incontro di “Aspettando il Festival”, una serie di eventi che introduce al Festival delle Biblioteche Sociali

Sabato 21 febbraio, alle ore 17, la biblioteca "Marilia Bonincontro" di Chieti ospiterà il quarto appuntamento di "Aspettando il Festival", il ciclo di incontri che anticipa il Festival delle Biblioteche Sociali – "Biblioteca Corpo Vivo", in programma dal 10 al 14 marzo. Protagonista dell'incontro, dal titolo Dall'Abruzzo al Giappone, sarà Salvatore Marra, travel content creator, blogger di viaggi e accompagnatore turistico di Chieti, che accompagnerà il pubblico in ...