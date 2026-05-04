Durante il Concertone del Primo Maggio, l’esibizione della cantante ha attirato l’attenzione di Veronica Gentili, che ha commentato con parole dure e dirette. La giornalista ha dichiarato che il termine “partigiano” non può essere sostituito e ha criticato aspramente alcune scelte artistiche della cantante. La discussione sui social e sui media ha seguito in modo consistente questa presa di posizione, alimentando il dibattito pubblico sulla vicenda.

L’esibizione di Delia Buglisi al Concertone del Primo Maggio ha suscitato una reazione netta da parte di Veronica Gentili, intervenuta con parole molto dure destinate a far discutere. Ecco cosa ha detto la giornalista e soprattutto perché ha pienamente ragione. Veronica Gentili stronca Delia: ecco cosa ha detto. La conduttrice de Le Iene non ha usato mezzi termini nel commentare la scelta della cantante, criticando apertamente la modifica del testo di Bella ciao. Nel suo intervento, Veronica Gentili ha dichiarato: « Eh no cara Delia, partigiano ed essere umano sono due parole molto diverse, e non si possono sostituire proprio per nulla. II partigiano sceglie, si schiera, prende parte ed è pronto a soccorrere chi ne ha bisogno.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Veronica Gentili affonda Delia, parole durissime ma giuste contro la cantante: “partigiano” non si sostituisce!

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