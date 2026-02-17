Verona in Love successo per l’edizione diffusa tra piazze e musei

L’edizione 2026 di Verona in Love si è conclusa perché ha attirato migliaia di visitatori tra piazze e musei, portando una grande affluenza nel centro storico della città durante il weekend di San Valentino.

Incremento del 24% di presenze nelle strutture ricettive, diecimila podisti alla mezza maratona e presenze internazionali in crescita per il fine settimana di San Valentino L'edizione 2026 di Verona in Love si è conclusa con numeri significativi e un'ampia partecipazione che, dal 13 al 15 febbraio, ha coinvolto l'intero centro cittadino. Malgrado la pioggia leggera di sabato, la manifestazione ha confermato la propria forza identitaria, registrando piazze gremite e una soddisfazione diffusa tra operatori, artigiani e albergatori per l'impatto economico e culturale generato sul territorio.🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona ha aperto ufficialmente la sua festa di San Valentino questa mattina, portando in piazza e nei musei un’atmosfera romantica.

Dal 12 al 14 dicembre, il Moviti Fest porta la musica nel cuore di Agrigento, coinvolgendo il centro cittadino con spettacoli di street band e performance diffuse tra piazze e locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.