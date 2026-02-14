Il battito di piazze e musei nell’edizione diffusa di Verona in Love

Verona ha aperto ufficialmente la sua festa di San Valentino questa mattina, portando in piazza e nei musei un’atmosfera romantica. La città ha deciso di celebrare l’amore con eventi diffusi in diversi luoghi, invitando residenti e turisti a partecipare. Per tutta la giornata, le strade si sono riempite di coppie e visitatori che hanno condiviso momenti speciali tra esposizioni e spettacoli.

Dall'inaugurazione musicale in Piazza dei Signori alla danza ispirata a La La Land, la città si trasforma in un palcoscenico di passioni, arte e sport in attesa delle cerimonie olimpiche Oggi, 14 febbraio, la città si è svegliata sotto il segno del sentimento più nobile con l'inaugurazione ufficiale di Verona in Love. L'appuntamento per il taglio del nastro è fissato alle 12 sotto la Loggia di Fra' Giocondo in Piazza dei Signori, dove l'assessora Alessia Rotta e le autorità cittadine daranno ufficialmente il via alle celebrazioni. E a rendere l'atmosfera subito vibrante ci penseranno i Wind & Brass Brothers, una street band itinerante capace di mescolare latin, jazz e swing in un'esplosione di energia moderna che accompagnerà il pubblico tra le vie del centro storico.