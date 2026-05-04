A Verona, nel Giardino Giusti, si sta svolgendo il Verona Flower Show, un evento dedicato a piante e frutti rari. Tra gli espositori si possono osservare bonsai e varietà di frutti antichi provenienti da diverse zone. Durante la manifestazione vengono anche mostrati i metodi per creare piccoli ecosistemi domestici, come i minipond, utilizzati per coltivare piante e frutti in ambienti controllati.

? Cosa scoprirai Quali frutti antichi e rari si possono trovare tra gli espositori?. Come si creano piccoli ecosistemi domestici con i minipond?. Chi ha curato le fioriture dei ciliegi giapponesi nel giardino?. Perché i cittadini cercano sempre più specie botaniche storiche?.? In Breve 70 espositori internazionali hanno partecipato alla quarta edizione presso il Giardino Giusti.. L'assessore Benini e la direttrice Trentini hanno inaugurato l'evento il 2 maggio.. Workshop di cucina e sessioni di yoga hanno arricchito il programma formativo.. Il mercato locale mostra crescente interesse per specie come il cedro Pompia.. Il Giardino Giusti di Verona ha ospitato il 2 e il 3 maggio circa 70 espositori internazionali per la quarta edizione del Verona Flower Show, un evento che ha segnato il successo della biodiversità scaligera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona Flower Show: tra bonsai e frutti rari nel Giardino Giusti

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