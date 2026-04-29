Verona Flower Show | tesori botanici e frutti rari al Giardino Giusti

Il 2 maggio il Giardino Giusti di Verona ospiterà la Verona Flower Show, una manifestazione che vedrà la presenza di settanta espositori provenienti da diversi paesi. Durante l’evento, saranno esposti numerosi esemplari rari di piante e frutti provenienti da diverse parti del mondo. L’iniziativa si svolgerà nel contesto del giardino storico, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare varietà botaniche poco diffuse e di approfondire la conoscenza di specie meno comuni.

? Cosa sapere Settanta espositori internazionali presentano rarità botaniche al Giardino Giusti di Verona il 2 maggio.. L'evento promuove la conservazione genetica e la rigenerazione urbana attraverso il collezionismo specializzato.. Il 2 e il 3 maggio il Giardino Giusti di Verona ospiterà la quarta edizione del Verona Flower Show, un appuntamento che porterà nel cuore della città settanta espositori internazionali pronti a esporre rarità botaniche come la fragola nera Frau Milze Shindler e il peperoncino Happy Alpin Buthan. L’evento trasforma uno dei più celebri giardini rinascimentali in un centro nevralgico per il collezionismo verde. Non si tratta della solita fiera commerciale, ma di un momento di alta specializzazione dove la tradizione della bottega incontra l’eccellenza del florovivaismo moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona Flower Show: tesori botanici e frutti rari al Giardino Giusti Notizie correlate Leggi anche: Verona Flower Show - Mostra mercato piante rare e inconsuete Dal mandarino del 1816 ai frutti rari: il Real Bosco di Capodimonte celebra gli agrumi. Riapre il Giardino TorreAl via la terza edizione di “Agrumi in Festa” al Real Bosco di Capodimonte, a Napoli. Approfondimenti e contenuti Fragole nere e ninfee rare: le incredibili novità del Verona Flower ShowTutto pronto per il Verona Flower Show 2026: al Giardino Giusti arrivano le piante più rare e introvabili d'Italia ... veronaoggi.it Verona sboccia con il Flower Show, l’evento per gli amanti del verdePiante rare e cocktail floreali: tutto quello che c’è da fare al Verona Flower Show. Tutto pronto per Verona Flower Show 2026: il giardino Giusti sboccia tra rarità botaniche, corsi gratuiti e ... veronaoggi.it