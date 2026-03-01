L’istituto medico toscano ha completato le procedure per il nuovo ospedale convenzionato che sorgerà accanto alla struttura esistente. I lavori sono pronti a iniziare, ma si attende ancora il via libera ufficiale per poter procedere con i cantieri. La conferma delle autorizzazioni è l’ultimo passaggio prima dell’avvio delle opere.

Lavori pronti a partire per il nuovo ospedale “convenzionato“ che sorgerà attiguo all’ Istituto medico toscano. A livello burocratico manca solo la firma della presa d’atto da parte del Commissario Claudio Sammartino, subentrato al Consiglio Comunale, per sbloccare definitivamente la costruzione di un presidio sanitario che cambierà il volto dell’offerta medica pratese. Così Prato avrà un nuovo ospedale da 80 posti letto. Dopo oltre quattro anni di intenso lavoro tecnico, procedurale e urbanistico, il Piano Attuativo 4022021 di Immobiltech S.r.l. — finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura ospedaliera privata convenzionata col Servizio sanitario nazionale in via Barsanti, angolo via Bonazia — ha completato interamente il proprio iter burocratico, amministrativo e documentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Istituto medico toscano . Lavori pronti a partire. Si aspetta il via libera

