Oltre tremila squali pronti a partire

Nel fine settimana, più di tremila ciclisti sono pronti a partire per una manifestazione che ha attirato oltre diecimila persone nella zona. L'evento, che coinvolge un numero elevato di partecipanti, si svolgerà in diverse località della regione e prevede percorsi su strada e mountain bike. La partecipazione si concentra principalmente nel weekend, con un afflusso di pubblico che si prevede superiore alle aspettative.

Oltre tremila ciclisti protagonisti nel weekend, più di diecimila presenze sul territorio. Sarà ancora un successo l’edizione 2026 della Granfondo Squali di Cattolica e Gabicce Mare, evento che unisce due territori sotto il comune denominatore del ciclismo e che propone una festa aperta davvero a tutti quelli che amano le due ruote. Una festa che compie quest’anno il suo undicesimo compleanno e che si terrà dal 15 al 17 maggio. Tre giorni di manifestazioni, esperienze, ospiti, buon cibo. E di ciclismo ovviamente. Cinque percorsi a disposizione. Due per la Squali Gravel del sabato mattina, 85 e 45 chilometri, Verdesca Tour, il più corto, con 700 metri di dislivello da affrontare a ruota di guide esperte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oltre tremila squali pronti a partire Roma: oltre 2 kg droga pronti a partire in valigie e borse da covo di stoccaggio, tre arrestiOltre due chili di sostanza stupefacente, pronti per essere distribuiti sul mercato, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato all’interno di un... Boom di domande per il bando commercio a Udine: oltre 3 milioni di investimenti pronti a partireLa prima fase del bando comunale per il rilancio del commercio e dell’artigianato chiude con 51 richieste presentate dalle imprese cittadine.