? Cosa scoprirai Come può un ambulatorio medico trasformarsi in una galleria fotografica internazionale?. Quali storie di viaggio si nascondono tra le pareti della Casa di Salute?. Chi sono i fotografi che hanno catturato la realtà del Sudan e della Thailandia?. Perché l'arte del viaggio è stata scelta per decorare uno spazio sanitario?.? In Breve Mostra con 24 stampe fineart 70×50 cm presso l'ex struttura Utap. Opere di Agresti, Corti, Ishaq, Malagoli, Manfredi, Marchetti, Schroeder e Trifilidis. Eventi culturali al Giardino Giusti e Piazza Carlo Alberto nel maggio 2026. Calendario completo di iniziative territoriali dal 28 marzo al 7 novembre 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, 24 scatti dal mondo: la mostra Travel Tales alla Casa di Salute

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