Verona si muove per le Olimpiadi | la salute in piazza fino a 24

Verona ha organizzato la “Vivo Bene Experience” per promuovere la salute pubblica, sfruttando l’occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, che si svolge fino a 24, coinvolge diversi punti della città con attività di prevenzione e informazione. La scelta di lanciare questo percorso nasce dalla volontà di sensibilizzare i cittadini su stili di vita più sani in un momento di grande attenzione internazionale. La manifestazione si svolge nelle piazze principali, attirando molte persone interessate alle proposte di benessere.

Verona si apre alla “Vivo Bene Experience”: un percorso di salute in vista delle Olimpiadi. Verona si prepara ad accogliere un’iniziativa itinerante dedicata alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, in concomitanza con la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Da venerdì 20 a martedì 24 febbraio, Piazza Cittadella ospiterà il container “Vivo Bene Experience”, un progetto che mira a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di uno stile di vita attivo e consapevole, sottolineando il legame tra sport e benessere. Un “Treno della Salute” in città: il percorso dell’iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026

