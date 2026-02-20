Verona si muove per le Olimpiadi | la salute in piazza fino a 24
Verona ha organizzato la “Vivo Bene Experience” per promuovere la salute pubblica, sfruttando l’occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, che si svolge fino a 24, coinvolge diversi punti della città con attività di prevenzione e informazione. La scelta di lanciare questo percorso nasce dalla volontà di sensibilizzare i cittadini su stili di vita più sani in un momento di grande attenzione internazionale. La manifestazione si svolge nelle piazze principali, attirando molte persone interessate alle proposte di benessere.
Verona si apre alla “Vivo Bene Experience”: un percorso di salute in vista delle Olimpiadi. Verona si prepara ad accogliere un’iniziativa itinerante dedicata alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, in concomitanza con la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Da venerdì 20 a martedì 24 febbraio, Piazza Cittadella ospiterà il container “Vivo Bene Experience”, un progetto che mira a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di uno stile di vita attivo e consapevole, sottolineando il legame tra sport e benessere. Un “Treno della Salute” in città: il percorso dell’iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Incredibile effetto ottico a Piazza San Pietro: la cupola si muove
Leggi anche: Lang non si muove: risposta sul campo col Verona
Verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Verona in Love: la città che si innamora di sé (e del mondo) - Heraldo; Verona si blinda per l’evento di domenica: sicurezza flessibile e città sotto i riflettori; Verona nel 2027 si candida Capitale Italiana del Volontariato; 12 ristoranti da provare a Verona per l'occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.
V.Verona, Fresco: Bicchiere mezzo pieno? No, è colmo. Sibi? Non lo abbiamo colpevolizzatoPareggio importante e in rimonta per la Virtus Verona ieri a Lecco, ma soprattutto un punto che muove finalmente la classifica dei rossoblù, anche se si trovano sempre al terzultimo ... tuttoc.com
Il Verona si muove in entrata, valutato Stefano Turati per la porta: la situazioneDopo l'addio di Giovane - a breve sarà anche ufficiale il suo approdo al Napoli dopo le visite mediche effettuate in giornata e la firma, che è già arrivata - il Verona si muove anche in entrata per ... m.tuttomercatoweb.com
L’Osservatorio di Destination Verona & Garda Foundation ha registrato un'occupazione al 76%. Federalberghi e Dvg: «Il territorio funziona quando si muove in modo unitario» - facebook.com facebook
Pari e patta tra #Verona e #Pisa: uno 0-0 che muove poco la classifica (15 pt) ma dà fiducia a #Hiljemark. «Ottima fase difensiva, ora testa al #Milan: siamo 11 contro 11 e daremo battaglia» dichiara il tecnico nerazzurro. Solidità ritrovata, ma serve il gol x.com