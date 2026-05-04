Alla fine della giornata di venerdì, Verona e Pisa hanno ufficialmente confermato la retrocessione in serie cadetta, lasciando così la massima serie con tre turni di anticipo. La partita allo stadio Arena Garibaldi ha segnato il momento culminante di una stagione difficile per entrambe le squadre, che hanno visto sfumare le speranze di permanenza già nelle ultime settimane. La retrocessione è diventata realtà senza bisogno di ulteriori risultati.

Non è servito attendere il fischio finale della stagione per emettere le sentenze più amare. Il venerdi sera dell’Arena Garibaldi è stato il giorno decisivo per Verona e Pisa: è retrocessione ufficiale. La vittoria di misura da parte dei salentini ha portato alla condanna aritmetica per le due ultime squadre in classifica. Per il Pisa è un addio che brucia dopo un solo anno di gloria, per il Verona è la fine di un ciclo che durava dal 2019. Pisa, l’incubo è realtà: risultato di un progetto mai decollato. Il peso di 14 punti dalla salvezza a tre giornate dalla fine dicono tutto, ma non raccontano il dolore di una piazza che ci aveva creduto. I soli 18 punti raccolti in 35 gare sono il ritratto di una squadra che non ha mai trovato la quadra per riuscire a competere ai massimi livelli.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Verdetto amaro: Pisa e Verona salutano la Serie A con tre giornate d’anticipo

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