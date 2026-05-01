Lecce ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Pisa, grazie ai gol di Banda e Cheddira. Con questa vittoria, i salentini si sono portati a quattro punti di vantaggio sulla Cremonese, che si trova terz'ultima in classifica. La partita si è conclusa con il risultato positivo per il Lecce, mentre il Pisa e il Verona sono stati eliminati dalla lotta per la salvezza.

Il Pisa e il Verona salutano ufficialmente la Serie A, il Lecce compie tre lunghissimi passi verso la salvezza. Succede di tutto nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, anche se, alla fine, il risultato finale è quello più pronosticabile alla vigilia: grazie ai gol di Banda e Cheddira (e alle parate dell'immancabile capitan Falcone), Di Francesco vince in casa del Pisa (in rete con Leris), condanna nerazzurri e veneti al ritorno tra i cadetti con 3 giornate di anticipo e, soprattutto, adesso, a +4 sulla Cremonese, ha il destino della permanenza in A nelle proprie mani. Per i toscani resta un'altra serata amara, come del resto tutta una stagione, contraddistinta da un pubblico encomiabile e una squadra abile pure a produrre buone trame di gioco, ma incapace di concretizzare e, soprattutto, di tenere alla distanza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce, vittoria fondamentale per la salvezza: Pisa e Verona salutano la A

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