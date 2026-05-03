Serie A Inter-Parma 2-0 | nerazzurri campioni d’Italia con tre giornate d’anticipo

L'Inter ha vinto la partita contro il Parma con il risultato di 2-0 allo stadio San Siro. Con questa vittoria, la squadra si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia, raggiungendo il traguardo della 21esima volta. La conquista è arrivata con tre turni di anticipo rispetto alla conclusione del campionato di Serie A. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni rispetto ai risultati precedenti.

Fine dei giochi a San Siro: l’Inter si impone per 2-0 sul Parma e si laurea campione d’Italia per la 21esima volta nella sua storia, con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) La formazione di Chivu, cui bastava un pareggio per conquistare il titolo, si è portata in vantaggio con Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa, all’80’, la rete di Mkhitaryan. Con 12 punti di vantaggio sul Napoli, l’Inter a tre gare dalla fine è di fatto irraggiungibile. Chivu conquista lo scudetto alla sua prima panchina in nerazzurro, come Arpad Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi e Josè Mourinho.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Inter-Parma 2-0: nerazzurri campioni d’Italia con tre giornate d’anticipo INTER-PISA 6-2 | HIGHLIGHTS | 22ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Notizie correlate Inter Parma 2-0: finisce qui, parte la festa! Nerazzurri campioni d’Italia per la 21esima volta!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto pronto a... Inter, scudetto a un passo: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia(Adnkronos) – L'Inter è sempre più vicina allo scudetto, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio oggi, sabato 18 aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter, pronto il rientro di Lautaro da titolare col Parma. Inter-Parma 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Thuram e Mkhitaryan, a San Siro festa ScudettoMarotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: Inchiesta Rocchi? Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo t ... fanpage.it Serie A, Inter-Parma 2-0: nerazzurri campioni d’Italia con tre giornate d’anticipoFine dei giochi a San Siro: l'Inter si impone per 2-0 sul Parma e si laurea campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia, con tre giornate di ... lapresse.it O Inter vence o Scudetto #sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Inter #Parma x.com ULTIM'ORA - L'Inter è campione d'Italia: Parma ko, inizia la festa a San Siro. L'articolo nel primo commento Inter, scudetto, San Siro - facebook.com facebook