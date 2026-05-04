Ventinovesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella ventinovesima giornata di Serie A di basket 20252026, la capolista Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Sassari con il punteggio di 80-73. La sconfitta di Sassari significa la retrocessione per la squadra sarda. La classifica vede ancora in testa Bologna, mentre le altre posizioni sono aggiornate in base ai risultati di questa giornata.

Nella ventinovesima giornata basket Serie A 20252026, vince la capolista Bologna, che si impone a Sassari(80-73), condannando i sardi alla retrocessione. Brescia va nuovamente ko a Tortona(88-80), bene, invece, Milano, che piega Trieste( 86-78). La vittoria di Venezia spegne il sogno playoff di Cremona(111-88), così come per Napoli, ko a Reggio Emilia(91-80). Trento batte Udine(76-69) e spera ancora in un posto nella post season. VENTINOVESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI DERTHONA-BRESCIA 88-80 UDINE-TRENTO 69-76 MILANO-TRIESTE 86-78 CANTU’-TREVISO 72-80 CREMONA-VENEZIA 88-111 REGGIANA-NAPOLI 91-80 SASSARI-BOLOGNA 73-80 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Puntata 18 - La Tombolata | Serie A2 | 2025-2026 | Quinto Quarto

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