Ventunesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella ventunesima giornata di basket della Serie A 20252026, la Virtus ha conquistato una vittoria nell’anticipo contro Napoli con un punteggio di 71-90, mantenendo il primo posto in classifica. La squadra di testa ha così aumentato il vantaggio su Brescia, che nel frattempo ha riposato. L’attesa si concentra ora sul posticipo tra Milano e Cantù, che completerà il quadro di questa giornata.

In attesa del posticipo tra Milano e Cantù, la ventunesima giornata basket Serie A 20252026 vede la capolista Virtus allungare su Brescia, che ha riposato, grazie al successo nell'anticipo su Napoli(71-90). Venezia riprende a marciare battendo nel derby Treviso(91-90), mentre Varese travolge Udine(92-81). Bene anche Tortona che supera Cremona(85-78). Negli altri due anticipi, Sassari espugna Trento(96-99), così come Reggio Emilia su Trieste(97-61). VENTUNESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: RISULTATI TRENTO-SASSARI 96-99 REGGIANA-TRIESTE 97-61 NAPOLI-BOLOGNA 71-90 TREVISO-VENEZIA 90-91 UDINE-VARESE 81-92 DERTHONA-CREMONA 85-78 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt.