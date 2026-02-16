Ventesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella ventesima giornata basket Serie A 20252026, la Virtus approfitta dello scivolone di Brescia a Varese(98-86) per riprendersi la vetta solitaria della classifica grazie al 90-86 casalingo su Udine. Resta in scia Milano, terza, in virtù del successo su Cremona(86-67). Vittorie in trasferta per Tortona a Sassari(89-82), e Reggio Emilia a Venezia(81-79). Cantù stende Trento(108-91), mentre nell’anticipo Trieste supera Napoli(110-84). VENTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRIESTE-NAPOLI 110-84 VARESE-BRESCIA 98-86 SASSARI-DERTHONA 82-89 VENEZIA-REGGIANA 79-81 CANTÙ-TRENTO 108-91 BOLOGNA-UDINE 90-86 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

