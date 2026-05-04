A Venosa nasce Gusto Nobile Carpe Diem, un progetto dedicato alla promozione del vino locale. La città si prepara a diventare un centro di riferimento nel settore, grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio. Tra gli obiettivi c’è anche quello di portare il Merano WineFestival in Basilicata, con il coinvolgimento di partner nazionali e internazionali. L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze enologiche della zona e a promuoverle a livello globale.

? Cosa scoprirai Come farà Venosa a diventare un hub internazionale per il vino?. Chi sono i partner che porteranno il Merano WineFestival in Basilicata?. Dove si terranno le masterclass tra le mura del Castello Aragonese?. Quali impatti avrà questo accordo sul turismo dei 14 comuni lucani?.? In Breve Evento dall'8 al 10 maggio presso Castello Aragonese e piazze di Venosa.. Partecipano Maddalena Fazzari, Mario Polese, Franco Mollica, Francesco Perillo, Antonio Pessolani e Nicola Vertone.. Progetto Città del Vino coinvolge 14 comuni lucani in sinergia con realtà venete.. Obiettivo triennale per trasformare il Vulture in destinazione culturale e turistica internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venosa, l’eccellenza del vino: nasce Gusto Nobile Carpe Diem

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