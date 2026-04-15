Venosa si prepara a rafforzare la propria presenza nel settore enogastronomico internazionale con l'organizzazione di Gusto Nobile, un evento legato al Merano WineFestival. La manifestazione nasce con l'obiettivo di mettere in mostra le eccellenze della cucina e dei vini locali, collegando la tradizione di Venosa con un appuntamento di rilievo nel panorama mondiale. La collaborazione con il festival altoatesino rappresenta un'occasione per promuovere i prodotti della regione.

La Basilicata punta a consolidare la propria presenza nel enogastronomico internazionale attraverso un ponte gettato tra la tradizione millenaria di Venosa e il prestigio globale del Merano WineFestival. Ieri, 14 aprile 2026, presso lo spazio dedicato alla Regione Basilicata all’interno di Vinitaly, è stata svelata ufficialmente la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival, un evento che trasformerà la città di Venosa nel fulcro della qualità lucana dall’8 al 10 maggio 2026. Un dialogo millenario tra il vino e l’eredità di Orazio. Il cuore pulsante della manifestazione si batterà nelle terre di Venosa, dove la storia si intreccia indissolubilmente con la cultura del bere consapevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venosa punta al mondo: nasce Gusto Nobile con il Merano WineFestival

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