Venere Azzurra travolge la Reggiana | il primato è tornato in casa

La Venere Azzurra ha rimontato uno svantaggio di 0-4 contro la Reggiana, portando a casa una vittoria importante. Durante la partita, sono stati decisivi otto minuti in cui la squadra avversaria ha tenuto il portiere impegnato senza subire reti. La rimonta ha permesso alla Venere Azzurra di tornare in testa alla classifica, lasciando la Reggiana senza punti nel match.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Venere Azzurra a recuperare lo 0-4 iniziale?. Chi ha bloccato la Reggiana per otto minuti decisivi in porta?. Quale giocatrice ha segnato quattro reti fondamentali per la vittoria?. Perché il tecnico Foti è rimasto comunque insoddisfatto del risultato?.? In Breve Biancardi segna 4 reti e Sisti 2 nella vittoria per 10-8.. Belluomini blocca la Reggiana per otto minuti consecutivi nel secondo tempo.. Borsari realizza 4 reti per la squadra emiliana durante il match.. Il tecnico Foti punta ora alla trasferta contro la squadra di Riccione.. La Venere Azzurra strappa il primato in classifica superando la Reggiana Nuoto per 10-8 nella piscina 2 Giugno durante il match clou della quattordicesima giornata di Serie C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venere Azzurra travolge la Reggiana: il primato è tornato in casa Notizie correlate Venere Azzurra travolge Piacenza: 8 gol di Biancardi e primato blindatoLa Venere Azzurra ha confermato il proprio primato nella classifica della pallanuoto imponendosi con un punteggio di 21 a 7 contro la Piacenza... Milano-Cortina, la vera gloria azzurra è il primato nel medagliere del "legno"Esiste un medagliere ufficiale, ben lo sappiamo, che ci fa godere come ricci birmani: siamo secondi al mondo (al mondo!), solidissimi dietro la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Venere Azzurra ribalta la Reggiana e si riprende il primatoVenere Azzurra ribalta la Reggiana e si riprende il primato ... msn.com Pallanuoto: Venere Azzurra batte Imperia e pensa ai play-offPallanuoto: Venere Azzurra batte Imperia e pensa ai play-off ... msn.com