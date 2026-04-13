Venere Azzurra travolge Piacenza | 8 gol di Biancardi e primato blindato

La Venere Azzurra ha ottenuto una vittoria netta contro la Piacenza Pallanuoto Academy, con il risultato di 21 a 7. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto della 2 Giugno. Biancardi ha segnato otto gol, contribuendo in modo decisivo alla conquista del primato in classifica. La squadra di casa ha mantenuto saldo il primo posto in graduatoria dopo questa sfida.

La Venere Azzurra ha confermato il proprio primato nella classifica della pallanuoto imponendosi con un punteggio di 21 a 7 contro la Piacenza Pallanuoto Academy, in una sfida disputata davanti a un palazzetto della 2 Giugno gremito. Il successo permette alle ragazze spezzine di restare in vetta con 28 punti, allontanando lo Sporting Lodi che si trova a quota 27. La prestazione della capolista è stata fondamentale per rispondere alla vittoria delle avversarie dirette e consolidare il distacco dalla Coop Parma, terza in classifica con 25 punti, e dal duo composto da Reggiana e Coopernuoto Carpi, entrambe ferme a 24 punti. Dall’incertezza iniziale al dominio totale in vasca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venere Azzurra travolge Piacenza: 8 gol di Biancardi e primato blindato Carrarese: cinque gol per la squadra di Danesi. La Primavera azzurra travolge la TriestinaCARRARESE 5 TRIESTINA 0 CARRARESE: Bernardi, Saitta, Fanucchi, Romagnoli, Ravecca (69’ Cianti), Olivo, Arrighi (69’ Climi), Magherini, Schragl (57’... Manfredonia U15: settimo sigillo e primato blindato?Nuovo successo esterno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 7ª giornata della seconda fase.