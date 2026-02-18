Milano-Cortina la vera gloria azzurra è il primato nel medagliere del legno
Esiste un medagliere ufficiale, ben lo sappiamo, che ci fa godere come ricci birmani: siamo secondi al mondo (al mondo!), solidissimi dietro la grande Norvegia e davanti a super potenze come - udite udite - Stati Uniti e. Francia (risatina di compiacimento). Il bilancio lo conoscete (9 ori, 4 argenti e 11 bronzi) e certo non è ancora definitivo, ché il bottino può migliorare già a partire da oggi con Vittozzi e azzurri vari. Ma questo articolino non guarda all’Olimpo, bensì a quel che c’è dietro, alla “seconda pagina di Google”, quella che non vede nessuno e che definiremo “Medagliere degli sfigati”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Milano-Cortina: Vittozzi oro nel biathlon, l’Italia supera USA e Svezia nel medagliere olimpico.Valentina Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon a Milano-Cortina, portando l’Italia davanti agli Stati Uniti e alla Svezia nel medagliere olimpico.
Milano Cortina 2026: Italia inarrestabile, 14 medaglie e nuove stelle brillano nel medagliere.L’Italia continua a conquistare medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Milano Cortina: la neve sarà solo artificiale, quella vera verrà toltaDopo Pechino anche Milano Cortina. Anche i Giochi invernali del 2026 si faranno (quasi) interamente su neve artificiale. Quattro anni dopo il tema è diventato routine. Lo scrive Le Parisien. Il comita ... corrierenazionale.it
Milano Cortina 2026 tra bidet, pasta e casette di montagna: alla scoperta del Villaggio OlimpicoVolete sapere come vivono gli atleti durante le Olimpiadi invernali? A raccontarlo sono loro stessi. E in molti sembrano ... iodonna.it
All’alba i #volontari Giovanna e Ignazio, entrambi #OPEM (Operatori di Attività in Emergenza) sono partiti per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 Una preziosa rappresen facebook
Milano-Cortina, oro per Ghiotto, Giovannini e Malfatti nell’inseguimento a squadre vent’anni dopo x.com