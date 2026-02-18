Milano-Cortina la vera gloria azzurra è il primato nel medagliere del legno

Esiste un medagliere ufficiale, ben lo sappiamo, che ci fa godere come ricci birmani: siamo secondi al mondo (al mondo!), solidissimi dietro la grande Norvegia e davanti a super potenze come - udite udite - Stati Uniti e. Francia (risatina di compiacimento). Il bilancio lo conoscete (9 ori, 4 argenti e 11 bronzi) e certo non è ancora definitivo, ché il bottino può migliorare già a partire da oggi con Vittozzi e azzurri vari. Ma questo articolino non guarda all’Olimpo, bensì a quel che c’è dietro, alla “seconda pagina di Google”, quella che non vede nessuno e che definiremo “Medagliere degli sfigati”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano-Cortina: Vittozzi oro nel biathlon, l’Italia supera USA e Svezia nel medagliere olimpico.Valentina Vittozzi ha vinto la medaglia d’oro nel biathlon a Milano-Cortina, portando l’Italia davanti agli Stati Uniti e alla Svezia nel medagliere olimpico.

Milano Cortina 2026: Italia inarrestabile, 14 medaglie e nuove stelle brillano nel medagliere.L’Italia continua a conquistare medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

