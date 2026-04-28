A Sassari sono state registrate 14.800 auto usate, secondo i dati forniti da Carfax. In Sardegna, nel 2025, il 49% dei veicoli scambiati presenta anomalie o danni documentati. Questa cifra evidenzia una presenza significativa di vetture con criticità tra quelle vendute o acquistate nell’isola. La situazione solleva preoccupazioni circa la trasparenza nel mercato delle auto usate e i potenziali rischi per i consumatori.

? Cosa sapere Sassari registra 14.800 auto usate con criticità documentate secondo i dati Carfax.. Il 49% dei veicoli scambiati in Sardegna nel 2025 presenta anomalie o danni.. Oltre 14.800 veicoli con criticità documentate hanno alimentato il mercato dell’usato a Sassari, portando la provincia sarda in cima alla classifica regionale per numero di auto vendute con potenziali rischi nascosti. L’analisi condotta dalla piattaforma internazionale Carfax, che ricostruisce la storia dei mezzi tramite l’incrocio dei dati della targa, rivela un quadro preoccupante acquista un secondo usato in Sardegna. A livello provinciale, Sassari guida purtroppo questa statistica negativa, superando i 12.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari travolge la Sardegna: 14.800 auto usate con rischi nascosti

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