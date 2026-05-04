Falso mito | smontata la Toyota che sembrava una Ferrari a Catanzaro

A Catanzaro, un veicolo che sembrava una Ferrari è stato smontato e analizzato dai tecnici specializzati. Durante l’ispezione, sono stati individuati dettagli che hanno consentito di riconoscere la vera natura della vettura. Sono stati sostituiti alcuni componenti per alterare l’aspetto e le caratteristiche del veicolo, ma le verifiche hanno confermato che si trattava di una Toyota modificata per sembrare una Ferrari.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i tecnici Ferrari a smascherare il falso?. Quali componenti sono stati sostituiti per trasformare la Toyota?. Chi ha orchestrato la vendita online della presunta F355GTS?. Cosa accadrà alla Toyota una volta distrutti i pezzi contraffatti?.? In Breve Tecnici Ferrari di Maranello hanno identificato i componenti falsi della Toyota.. Il Tribunale di Catanzaro ha ordinato la distruzione dei pezzi contraffatti.. Il proprietario dell'autosalone è stato rinviato a giudizio dalla Procura.. La contraffazione replicava fedelmente il design Pininfarina del modello 1994-1999.. I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno eseguito un provvedimento del Tribunale che impone lo smontaggio e la distruzione di componenti contraffatti montati su un’auto per imitare una Ferrari a Catanzaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso mito: smontata la Toyota che sembrava una Ferrari a Catanzaro Notizie correlate Catanzaro, smontata la Toyota travestita da falsa Ferrari F355GTS? Cosa scoprirai Come hanno fatto a camuffare una Toyota facendola sembrare una Ferrari? Quali componenti meccanici sono stati sostituiti per... Falso lusso a Catanzaro: Toyota trasformata in Ferrari, parti distrutte? Cosa scoprirai Come hanno fatto i tecnici a distinguere la Toyota dalla Ferrari? Quali componenti strutturali sono stati sostituiti per ingannare...