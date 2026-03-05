Musei Civici Velletri Venerdì 6 Marzo restauri e affreschi Attività particolari per grandi e piccini in occasione della Festa della Donna

Venerdì 6 marzo i Musei Civici di Velletri organizzeranno un evento dedicato ai restauri e agli affreschi, coinvolgendo sia adulti che bambini. In occasione della Festa della Donna, saranno previste attività speciali rivolte a diverse fasce di pubblico. La giornata offrirà opportunità di approfondimento e intrattenimento presso le strutture culturali della città.

Cronache Cittadine VELLETRI (Luciana Vinci) – Questi gli eventi previsti prossimamente dai Musei Civici Velletri. Venerdì 6 Marzo alle ore 10