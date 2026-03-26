Mostre e attività nei musei civici

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo 2026, i musei civici di Parma propongono nuove iniziative dedicate al loro patrimonio. Sono previsti laboratori artistici e presentazioni presso la Pinacoteca Stuard, offrendo l’opportunità di approfondire le collezioni e le opere esposte. Le attività sono rivolte al pubblico interessato a conoscere meglio il patrimonio culturale locale attraverso eventi organizzati nelle strutture museali.

Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma-Settore Cultura e Turismo Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di Parma-Settore Cultura e Turismo. Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori e le visitatrici poi potranno proseguire liberamente il percorso alla Pinacoteca. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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