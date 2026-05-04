In Austria, un uomo di 39 anni, ex dipendente di una fabbrica alimentare, è stato arrestato con l’accusa di aver inserito veleno per topi in vasetti di omogeneizzati destinati ai bambini. Secondo le fonti ufficiali, l’azione sarebbe stata motivata da motivi di vendetta legati a un licenziamento recente. Il caso ha sollevato preoccupazioni sanitarie in vari paesi europei, portando all’intervento delle autorità di sicurezza alimentare.

Avrebbe agito per vendetta dopo il licenziamento il 39enne arrestato in Austria per avere messo veleno per topi in alcuni vasetti di omogeneizzati per bambini, un caso che ha fatto scattare l’allarme sanitario in mezza Europa. L’uomo è un ex dipendente della Hipp, che lavorava nella filiale di Gmund Hipp. Secondo gli inquirenti il presunto ricattatore, padre di tre figli, avrebbe quindi agito per vendetta. Per quasi 40 giorni, il thriller criminale sul veleno per topi aveva messo centinaia di migliaia di genitori nella paura totale. Uno dei sei bicchieri manipolati è ancora mancante. Cinque furono sequestrati – uno, venduto nel Burgenland, è ancora disperso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Veleno per topi negli omogeneizzati: paura in Europa. Arrestato un ex dipendente della fabbrica

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