Un uomo di 39 anni è stato arrestato in Austria con l’accusa di aver messo veleno per topi negli omogeneizzati venduti da un’azienda alimentare. Secondo le autorità, il sospetto avrebbe agito con l’intenzione di ricattare l’azienda, anche se i dettagli sulle motivazioni non sono stati resi noti. L’indagine è ancora in corso per accertare eventuali altri sviluppi e verificare se ci siano coinvolgimenti aggiuntivi.

La polizia austriaca ha arrestato l’uomo che avrebbe contaminato diversi vasetti di omogeneizzati nei supermercati di Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il sospettato, di 39 anni, utilizzò un veleno per topi. Dalle prime indagini risulta che il suo obiettivo fosse quello di ricattare l’azienda produttrice per estorcerle del denaro. Veleno per topi negli omogeneizzati Sono stati cinque i vasetti di omogeneizzati manomessi ritrovati nei supermercati Spar in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Si tratta di vasetti da 190 grammi di pappe a base di carote e patate, destinati ai bambini a partire dai 5 mesi e prodotti dal gruppo tedesco Hipp.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne in Austria: voleva ricattare l’azienda

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