Veleno per topi negli omogeneizzati HiPP | scatta l’allarme nel Centro Europa L’azienda | Atto criminale

Veleno per topi è stato trovato in alcuni vasetti di omogeneizzati prodotti dall’azienda tedesca specializzata in alimenti per bambini. L’azienda ha annunciato il ritiro immediato dei prodotti coinvolti dal mercato e ha definito l’accaduto come un atto criminale. La scoperta ha generato preoccupazione tra i consumatori e le autorità del Centro Europa, che stanno indagando sulla provenienza e sulle modalità di contaminazione.

HiPP, azienda tedesca che produce alimenti per bambini, ha ritirato dal mercato alcuni vasetti di omogeneizzati in cui è stato trovato veleno per topi. Le contaminazioni sono state rilevate in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Al momento non risultano persone che abbiano consumato i prodotti avvelenati. HiPP sostiene che i vasetti siano usciti dai suoi stabilimenti in perfette condizioni e che gli omogeneizzati siano stati contaminati per opera di criminali. Sulla vicenda indagane le autorità austriache, slovacche e ceche. Il veleno è stato rilevato in vasetti da 190 grammi di omogeneizzato per neonati a base di carote e patate. Il primo campione è risultato positivo al veleno per topi lo scorso 18 aprile in un supermercato Spar nella città di Eisenstadt, nell’Austria orientale.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Veleno per topi negli omogeneizzati HiPP: scatta l’allarme nel Centro Europa. L’azienda: “Atto criminale” Notizie correlate Leggi anche: Veleno negli omogeneizzati HiPP, due allarmi in 48 ore: ipotesi sabotaggio in Europa. L’azienda: “Atto criminale” Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Veleno negli omogeneizzati HiPP, due allarmi in 48 ore: ipotesi sabotaggio in Europa. L’azienda: Atto criminale; Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti: ecco in quali paesi; Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c'è rischio anche in Italia? Cosa sappiamo finora; Giornata della cannabis, CBD e legalizzazione: cosa dice la legge in Italia. Vasetti contaminati trovati in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Prodotti ritirati a scopo precauzionaleHiPP, azienda tedesca che produce alimenti per bambini, ha ritirato dal mercato alcuni vasetti di omogeneizzati in cui è stato trovato veleno per topi. Le contaminazioni sono state rilevate in Austria ... tpi.it Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c’è rischio anche in Italia? Cosa sappiamo finoraÈ una storia che fa davvero rabbrividire quella che arriva dall’Austria dove almeno un vasetto di omogenizzato per bambini del noto produttore HiPP è risultato contaminato da veleno per topi. Tutto è ... greenme.it Dal 10 al 12 luglio street band da tutta Europa nel centro storico, dal 16 al 18 concerti al parco Mazzini: ecco il programma del festival facebook