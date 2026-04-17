Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno sarà teatro della Settimana Velica Internazionale, un evento dedicato alla vela che coinvolgerà diverse competizioni e iniziative. La manifestazione si concentrerà anche su temi come l'inclusione e il coinvolgimento dei giovani nel mondo della vela. La città si prepara ad accogliere atleti e appassionati da vari Paesi, offrendo un’occasione di confronto e di scoperta di questa disciplina.

Livorno, 17 apr. - (Adnkronos) - Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, Livorno ospiterà la Settimana Velica Internazionale (SVI 2026), un evento che unisce sport a livello agonistico, cultura marittima e inclusività, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani. Grazie ad una forte e consolidata sinergia tra Accademia Navale, Comune di Livorno e Circoli Velici Livornesi, anche per questa edizione la manifestazione avrà l'adesione da parte del Presidente della Repubblica ed il patrocinio della Regione Toscana. Alla presenza delle autorità locali e nazionali, dei rappresentanti dei circoli...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione

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