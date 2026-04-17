Libano Tajani | cessate il fuoco cruciale cruciale passo avanti

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il cessate il fuoco in Libano rappresenta un passo fondamentale per una possibile risoluzione dei conflitti nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata durante una visita ufficiale a Pechino, sottolineando l’importanza di questa misura per stabilizzare la situazione. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui prossimi sviluppi o sui piani di intervento internazionale.

Pechino, 17 apr. (askanews) – “Il cessate il fuoco in Libano è cruciale per risolvere positivamente il negoziato sull’Iran e portare rapidamente la pace in tutta la regione”, ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani poco prima dell’entrata in vigore della tregua di 10 giorni in Libano, salutando la possibilità di un’accelerazione ora verso un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran. “Accogliamo con grande favore l’annuncio di un prossimo e imminente cessate il fuoco tra Israele e Libano propiziato dal Governo americano. Sosteniamo con convinzione questo cruciale passo in avanti per la stabilità di tutto il Medio Oriente, al quale abbiamo contribuito con la missione a Beirut di lunedì scorso, mantenendo un contatto costante con il Presidente Aoun e il Ministro degli Esteri israeliano Sa’ar, ha evidenziato Tajani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Ottima notizia il cessate-il-fuoco in Libano. Ma questo lo pensiamo tutti, o quasi (in realtà c’è anche chi ha bisogno della guerra laggiù per alimentare odio e ideologia anche da noi). Per il futuro, c’è chi spera che la situazione torni esattamente a come era prim x.com