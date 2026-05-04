Varese test gratuiti a Palazzo Estense | prevenzione asma per i bimbi

A Varese, presso Palazzo Estense, sono stati organizzati test gratuiti per bambini finalizzati alla prevenzione dell'asma. Durante le visite, i medici spiegano come riconoscere i segnali iniziali dell'asma e differenziarli dalla tosse comune. La possibilità di sottoporre i piccoli a controlli senza costi aggiuntivi mira a favorire diagnosi tempestive, considerando i rischi associati a un'eventuale diagnosi tardiva.

? Cosa scoprirai Come distinguere la tosse comune dai primi segnali dell'asma?. Quali sono i rischi di una diagnosi tardiva per i bambini?. Perché un test gratuito a Palazzo Estense aiuta le famiglie varesine?. Chi sono gli specialisti che guideranno lo screening pediatrico?.? In Breve Martedì 5 maggio 2026 dalle 14:00 alle 17:00 presso Palazzo Estense. L'asma colpisce il 10% della popolazione pediatrica in Italia e nelle nazioni occidentali. Specialisti dell'Ospedale F. Del Ponte distribuiscono opuscoli informativi della SIMRI. Spirometria per bambini sopra i 5-6 anni per ridurre ricoveri e assenze scolastiche. Martedì 5 maggio 2026, dalle ore 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

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