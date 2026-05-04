Varese festa per San Vittore | Chiodi riceve la Girometta d’oro

A Varese si è svolta la festa dedicata a San Vittore, durante la quale è stato consegnato il premio Girometta d’oro a un noto artista locale. La cerimonia ha attirato molte persone e ha coinvolto diversi momenti di celebrazione. Durante l’evento, è stata anche premiata come mamma dell’anno una donna di 100 anni, riconoscimento che si inserisce tra le tante iniziative del giorno. La manifestazione ha animato le strade della città, portando un’atmosfera di festa.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto culturale di Varese con il nuovo teatro?. Chi è la centenaria premiata come mamma dell'anno durante la festa?. Perché il regista Chiodi ha paragonato il suo lavoro a un bagnino?. Cosa nasconde la ricetta della storica caramella della Mera & Longhi?.? In Breve Mera & Longhi e ristorante Tarél premiati per l'eccellenza economica locale.. Felicita Maria Mortarino riceve il premio mamma dell'anno ai 102 anni.. Sbandieratori di Ferno guidano il corteo verso la Basilica di San Vittore.. Monsignor Gabriele officia il rito del Faro con il pallone di cotone.. Alle ore 6:00 di domenica 3 maggio 2026, la fiaccola partita dal Sacro Monte ha attraversato i rioni di Varese per dare inizio alle celebrazioni in onore di San Vittore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, festa per San Vittore: Chiodi riceve la Girometta d’oro Notizie correlate Tifosi in delirio. Ronaldinho a Varese per uno spot pubblicitario in piazza San VittoreMa è davvero lui? Cosa ci fa un ex campione del Milan e del Barcellona per le strade di Varese sotto i riflettori delle telecamere? Semplice: girava... La Milanesiana: 60 incontri tra arte e legge, arriva a San VittoreDal 24 maggio, la rassegna culturale La Milanesiana farà il suo ingresso in ben 18 città italiane attraverso un palinsesto di 60 incontri che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Varese celebra San Vittore: fede, tradizione e comunità in festa; Varese: 3 maggio, festa a San Vittore: tradizione e novità; Domenica di festa con San Vittore; Varese celebra il patrono San Vittore. La Girometta d’oro al regista Andrea Chiodi. Fede, cultura e impresa: Varese celebra San Vittore con la Girometta d’oro ad Andrea ChiodiDall'alba al Sacro Monte fino al rito del Faro in Basilica: la Famiglia Bosina assegna le Giromette d’oro. Premiati il regista Chiodi, la storica Mera & Longhi, il ristorante Tarel e la super nonna ... varesenews.it San Vittore, la Girometta d’oro brilla per Andrea Chiodi: Varese premia il suo registaDomenica 3 maggio il Salone Estense ospita la cerimonia della Famiglia Bosina. Il massimo riconoscimento va al regista che ha portato il Sacro Monte nei grandi teatri italiani. Tra i premiati anche i ... varesenews.it Visite alla chiesa San Vittore Prima cappella, poi parrocchia, quindi cinema e teatro e per molti anni luogo abbandonato: la chiesa di San Vittore è stata oggetto di lavori di riqualificazione e diventerà un infopoint turistico. L'Associazione... - facebook.com facebook