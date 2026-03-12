Tifosi in delirio Ronaldinho a Varese per uno spot pubblicitario in piazza San Vittore

Un ex calciatore noto per aver giocato con il Milan e il Barcellona è stato visto in piazza San Vittore a Varese mentre partecipava a delle riprese pubblicitarie. Tifosi presenti nella zona hanno mostrato entusiasmo e si sono radunati attorno alle telecamere, riconoscendo immediatamente l’uomo sotto i riflettori. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e fan, che hanno assistito curiosi all’evento.

Ma è davvero lui? Cosa ci fa un ex campione del Milan e del Barcellona per le strade di Varese sotto i riflettori delle telecamere? Semplice: girava uno spot pubblicitario. Proprio così, nei giorni scorsi piacevole sorpresa, entusiasmo ed anche un pizzico di delusione per la presenza in città di una della leggenda del calcio brasiliano che non è passata inosservata. Quando si è sparsa la notizia, sul sagrato della Basilica in piazza San Vittore sono accorse decine di persone, soprattutto giovanissimi, muniti di cellulari, maglie, palloni e block notes per strappare un selfie-ricordo o semplicemente un autografo. Nonostante la lunga attesa durata due-tre ore, in pochi però sono riusciti ad avvicinarsi a Ronaldinho nelle caos totale creatosi nelle vie attorno al set dello spot.