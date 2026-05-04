Varese conquista il 4° posto | Ciceri premia il gruppo dopo il trionfo

Nella città di Varese, il team ha ottenuto il quarto posto in una competizione sportiva, con l'allenatore che ha espresso soddisfazione per il risultato. Durante la gara, il portiere ha subito un rigore, suscitando la reazione del tecnico che si è detto rammaricato per l’occasione persa. Il capitano del gruppo ha ringraziato i compagni e il supporto dei tifosi dopo la vittoria, mentre il tecnico ha commentato le sfide affrontate durante la partita.

? Cosa scoprirai Come ha reagito Cottarelli dopo il rigore subito durante la gara?. Perché il tecnico Ciceri prova rammarico nonostante il quarto posto?. Come è nato il gol decisivo di Orso De Ponti?. Quali sono le prospettive della società per la prossima stagione?.? In Breve Cottarelli mostra leadership reagendo con coraggio dopo un rigore subito durante la gara.. De Ponti segna il gol decisivo deviato da un difensore avversario.. Ciceri loda il supporto della società e le scelte del direttore sportivo.. Prossima sfida stagionale prevista contro la squadra della Biellese.. Il Varese conquista il quarto posto in Serie D battendo la Lavagnese per 2-3 in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto della stagione, assicurandosi così un piazzamento di prestigio nel girone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese conquista il 4° posto: Ciceri premia il gruppo dopo il trionfo Notizie correlate Leggi anche: Skicross: un’ottima Jole Galli conquista il terzo posto a Montafon, trionfo per Naeslund Leggi anche: Rally di Casarano, trionfo irpino: Alessio Ascione conquista il primo posto Altri aggiornamenti Temi più discussi: Varese corre: piazza Montegrappa è una festa, la EcoRun conquista la città; Il Varese vince in Liguria e conquista i playoff; Il Varese conquista i playoff. Espugnato il campo della Lavagnese (2-3); Legnano sconfigge Treviglio (71-68) e conquista i playoff, è festa al PalaBorsani. Varese corre: piazza Montegrappa è una festa, la EcoRun conquista la cittàLa partecipazione è stata da record: oltre mille atleti e appassionati hanno riempito le strade del centro, con piazza Montegrappa cuore pulsante di una manifestazione ... varesenews.it A Monteviasco il birdwatching conquista tutti: Così si riscopre la naturaDomenica escursione tra sentieri e boschi alla scoperta dell’avifauna locale. Colombo (Lipu): Un’esperienza per osservare, ascoltare e imparare a proteggere l’ambiente. varesenews.it Anche a #Varese cori e caroselli in centro per la conquista dello scudetto da parte dell’Inter Leggi l’articolo: https://www.prealpina.it/pages/scudetto-allinter-festa-anche-a-varese-412337.html Angelo Puricelli - facebook.com facebook Varese, Kastritis: «Prometto che proveremo a conquistare i playoff fino all’ultimo» #LBASerieA | #pianetabasket x.com