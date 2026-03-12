Durante la tappa di Montafon, in Austria, Jole Galli si è piazzata in terza posizione nella gara di skicross valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, tra cui Naeslund che ha ottenuto la vittoria. La gara si è svolta sui tracciati montani della località, con atleti provenienti da diverse nazioni.

Dietro alle grandi. Jole Galli ha conquistato una splendida terza posizione in occasione della gara valida per la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross appena conclusa in quel di Montafon, in Austria. Grande prestazione dell’azzurra, la quale ha confermato le ottime cose viste già dalle fasi di qualificazione. La valtellinese si è resa artefice fin da subito di un ottimo quarto di finale, dove ha vinto la sua batteria dopo essere gravitata al secondo posto per tutta la durata del tracciato. Poi, in semifinale, la nostra portacolori si è arresa soltanto al cospetto del fenomeno Sandra Naeslund, battendo e quindi eliminando la svizzera Talina Gantenbein. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skicross: un’ottima Jole Galli conquista il terzo posto a Montafon, trionfo per Naeslund

