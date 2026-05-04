Dopo la recente sconfitta della Fiorentina, l’allenatore Paolo Vanoli ha commentato la situazione senza entrare troppo nel dettaglio sul futuro. Ha affermato che saranno fatte valutazioni complete e che, in caso di fine del suo rapporto con la squadra, non si tratterebbe di un’ingiustizia. Le sue parole sono arrivate in un momento di incertezza per il club, senza però offrire indicazioni precise sulle prossime mosse.

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© Calcionews24.com - Vanoli glissa sul futuro: «Si faranno valutazioni a 360°, se finisse il mio rapporto con la Fiorentina non sarebbe un’ingiustizia»

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