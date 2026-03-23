FIRENZE – “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché era la quinta partita in 14 giorni e la terza giocando ogni due. Bravi tutti, dai ragazzi ai massaggiatori: fare questo sforzo e uscire alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo, ma poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto una gran partita”. Lo ha detto Paolo Vanoli al termine dell’1-1 contro l’Inter. Aggiungendo: “Penso che ho in mano una squadra che si salva giocando a calcio. Poi, quando cambi obiettivo,perdi fiducia e devi recuperare tante situazioni, soprattutto in una piazza come Firenze che è molto esigente. Siamo stati bravi a prendere schiaffi e ripartire, ora dovremo esserlo nel recuperare le energie perché al rientro abbiamo una partita importante contro il Verona”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Bravi a prendere schiaffi e ripartire”. Ma glissa su Kean

Articoli correlati

Fiorentina, Vanoli: “Il pareggio credo sia giusto. Fagioli è da nazionale”. Ma non si ravvede su Kean trasformato in “panchinaro”ROMA – “È normale che un po’ di delusione ci sia, ma il risultato finale credo sia giusto.

Fiorentina, Kean rientra ma parte indietro: Vanoli valuta le gerarchieIl tempo stringe e le scelte diventano inevitabilmente politiche oltre che tecniche.

Contenuti utili per approfondire Fiorentina Vanoli Bravi a prendere...

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, Vanoli fa i complimenti ai suoi. Poi si arrabbia: Basta parlare dei cambi; Fiorentina, Vanoli: Messi i primi mattoncini, dobbiamo risalire ancora; Fiorentina, Vanoli: Kean sta bene, è pronto. Piccoli diamante grezzo; Tutta la soddisfazione di Vanoli dopo il pari contro l'Inter. VIDEO.

Fiorentina, Vanoli: Bravi a prendere schiaffi e ripartire. Ma glissa su KeanHo fatto i complimenti ai ragazzi perché era la quinta partita in 14 giorni e la terza giocando ogni due. Bravi tutti, dai ragazzi ai massaggiatori: fare questo sforzo e uscire alla distanza vuol dir ... firenzepost.it

Vanoli: Mi è dispiaciuto per il gol a freddo ma poi abbiamo preso le misure. Su Kean...Vanoli: Kean? I gol arriveranno Così invece in conferenza stampa: Faccio i complimenti ai ragazzi. L'inizio è stato difficile, prendere gol subito contro una squadra veramente forte che si gioca lo ... tuttosport.com

L'allenatore della Fiorentina analizza il pareggio contro l'Inter: “Dispiace per il gol a freddo, ma abbiamo fatto una grande partita” facebook