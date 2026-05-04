La situazione del club di pallacanestro è caratterizzata da incertezze sul futuro, con il dirigente che ha affermato che il tempo fornirà risposte. Il team ha disputato venticinque stagioni, resistendo nonostante budget molto più elevati di altri club. La decisione sulla chiusura definitiva non è ancora stata presa, e si attendono sviluppi che chiariscano le sorti della società.

? Cosa scoprirai Cosa determina la chiusura definitiva dopo venticinque anni di storia?. Come ha fatto il club a competere con budget doppi?. Chi sono i protagonisti che hanno reso iconica questa era?. Quando verranno comunicate le decisioni ufficiali del Consiglio federale?.? In Breve Conti cita i passaggi storici di Pippo Ricci e Simone Fontecchio in Cremona.. Il modello economico del club si è basato sul sistema 5+5.. La società mantiene la medesima affiliazione dal 2001 nel territorio.. L'intervista integrale sarà trasmessa lunedì alle 22 sul canale CR1.. La sconfitta della Vanoli Cremona contro la Reyer Venezia per 111-88 al PalaRadi ha segnato un momento di profonda riflessione sul futuro della società biancoblù.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanoli Cremona, incertezza sul futuro: Conti: “Il tempo darà risposte

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