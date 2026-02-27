Milan sono tantissime le occasioni a parametro zero Il mercato darà risposte su Allegri e non solo

Alcuni giocatori di alto livello si svincoleranno a parametro zero nel prossimo mercato. Il Milan sta monitorando attentamente le opportunità e le decisioni che prenderà in merito a questi acquisti senza un costo di trasferimento. La situazione riguarderà anche l’allenatore, con decisioni che riguardano il futuro di Allegri. Le mosse del club saranno chiare nelle prossime settimane.

Nell'ultimo video pubblicato sulla nostra pagina YouTube 'Pianeta Milan', il nostro inviato fuori da Casa Milan Stefano Bressi ci parla delle possibili strategie del club rossonero in vista della prossima stagione. Dal mercato della prossima estate si capirà molto del Milan che verrà. Allegri l'ha fatto capire più volte che in una squadra vincente serve il giusto mix tra giovani ed esperti. Proprio per questo, il mercato degli svincolati offre ai rossoneri tante possibilità per migliorare la rosa. A centrocampo ci sono Leon Goretzka e Casemiro, in attacco invece Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski. Quindi, se Allegri rimarrà vuol dire che ha ricevuto le giuste rassicurazioni per quanto riguarda le prossime mosse del Milan nel mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

