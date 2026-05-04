Vanno bene l’IA e i social ma la vera rivoluzione la facemmo a Napoli con le Piazze Telematiche

Recentemente sono stati intervistati due esperti su Rai 3, discutendo di intelligenza artificiale e social media. Tuttavia, l’autore del testo ricorda che le innovazioni più significative sono avvenute a Napoli circa quarant’anni fa, con le Piazze Telematiche. Questa esperienza, già documentata e realizzata in passato, rappresenta una vera rivoluzione nel campo delle tecnologie e delle comunicazioni.

di Paolo Pantani Ho appena ascoltato le interviste di Alessandro Aresu e Michele Mezza su Rai 3. Queste cose le abbiamo gia dette e scritte e fatte io e Vittorio Dublino, almeno da quaranta anni. Nessuno dei nostri politici ha capito qualcosa e adesso anche Massimo Cacciari pontifica. Siamo fuori dai circuiti mediatici e contemporaneamente faticare duramente e incessantemente, senza TV, senza giornali, senza editori. Personalmente mi sono un po’ sfasteriato, Vittorio è più incazzato di me, ha perfettamente ragione, a me, solo da poco, mi hanno sdoganato. Sono stato uno degli artefici del progetto delle Piazze Telematiche, un’iniziativa che mirava a creare spazi pubblici digitali per promuovere l’inclusione digitale e l’accesso ai servizi online.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il bene comune, l'intervista a Rocco Papaleo e al cast: "Mostrarsi imperfetti è la vera rivoluzione"In uscita giovedì 12 marzo 2026, è il nuovo film diretto e interpretato da Papaleo.

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