L’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato le recenti trattative con l’Iran, affermando che, nonostante qualche tentativo di fare i furbi, i colloqui stanno procedendo molto bene. Ha inoltre ribadito che gli Stati Uniti non tollerano ricatti e ha sottolineato che le conversazioni sono state positive, anche se senza entrare in dettagli specifici. La situazione resta comunque sotto osservazione, con un atteggiamento di prudente ottimismo.

Il tycoon non allenta la pressione sugli ayatollah: «Non possono ricattarci». Ma aggiunge: «Stiamo avendo ottime conversazioni». Poi convoca la «situation room» per nuovi piani di guerra in caso i negoziati fallissero. Donald Trump si mostra ottimista sul processo diplomatico iraniano. «Abbiamo delle ottime conversazioni in corso», ha dichiarato ieri. «Si sono comportati in modo un po’ furbo, come fanno da 47 anni», ha proseguito, riferendosi al fatto che Teheran abbia nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz. «Volevano chiudere di nuovo lo stretto, come fanno da anni. Non possono ricattarci», ha continuato, sostenendo che avrebbe ricevuto delle informazioni sui negoziati «entro la fine della giornata».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump smorza: «Fanno un po’ i furbi, ma le trattative vanno molto bene»

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