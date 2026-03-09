Il bene comune l' intervista a Rocco Papaleo e al cast | Mostrarsi imperfetti è la vera rivoluzione

In uscita giovedì 12 marzo 2026, è il nuovo film diretto e interpretato da Papaleo. Tra i protagonisti Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera Il bene comune, in uscita giovedì 12 marzo 2026, è il nuovo film diretto e interpretato da Rocco Papaleo. La storia ruota attorno a una guida escursionistica che accompagna un gruppo di cinque detenute in una “gita premio” nel Parco Nazionale del Pollino. Quella che doveva essere una semplice camminata nella natura, però, prende una piega imprevista e si trasforma in un’avventura fuori programma: un percorso accidentato che diventa anche un viaggio umano, fatto di trasformazione, resistenza e legami inattesi. 🔗 Leggi su Today.it

Il bene comune: Rocco Papaleo rompe la quarta pareteIl cinema napoletano si prepara a un nuovo appuntamento con la sala cinematografica il 12 marzo, quando uscirà Il bene comune, opera diretta e...

‘Il Bene comune’: Rocco Papaleo in una nuova commedia coraleClaudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera sono le protagoniste del nuovo film Il Bene comune, in sala dal 12 marzo.

«Il bene comune» di Rocco Papaleo: «Con quattro donne in mezzo alla natura»Una gita in montagna si rivela, per tutti i partecipanti, un viaggio intimo alla scoperta di se stessi: «Il bene comune» è la nuova commedia diretta, scritta ed interpretata ... ilmattino.it

Rocco Papaleo incontra il pubblico in sala per il suo ultimo film Il bene comuneDomenica 15 marzo al Cinema Massaua Cityplex Rocco Papaleo, regista e protagonista del nuovo film Il Bene Comune sarà in sala per presentare la pellicola insieme all’attore Andrea Fuorto . torinoggi.it

