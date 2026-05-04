Nella notte, la sede del quotidiano locale è stata danneggiata da atti vandalici, mentre nel tardo pomeriggio si è verificato un incendio doloso in un’area del Carso dove sono presenti ripetitori Rai. Gli interventi delle forze dell’ordine sono ancora in corso per accertare le responsabilità e le circostanze dei due eventi, entrambi avvenuti in zone diverse della regione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali testimoni o motivazioni specifiche.

Un attacco alla sede del Piccolo di Trieste, vandalizzata nella notte, e un incendio doloso, nel tardo pomeriggio di ieri, in una zona del Carso in cui si trovano ripetitori Rai. La scientifica e la Digos indagano sui due episodi, non escludendo un collegamento. Intanto al Piccolo è giunta la solidarietà trasversale della politica. Vandalizzata la sede del Piccolo: «Un’azione intimidatoria». Il quotidiano, come riferito dalla stessa testata, ha subito danni all’impianto elettrico e al sistema antincendio e il furto di un’insegna del quotidiano strappata via dal muro, oltre ai danni al portone che è stato forzato per entrare. Sulla natura del gesto, al Piccolo sottolineano che «l’atto vandalico assume i connotati di un’azione intimidatoria nei confronti della testata».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vandalizzata la sede del Piccolo di Trieste: «Un’azione intimidatoria nei confronti della testata»

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