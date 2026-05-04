Nella piazza centrale, alcuni ragazzi sono riusciti a entrare nella vasca della statua del cavalluccio, trasformandola in un gioco. I presenti hanno preferito filmare l'episodio invece di intervenire direttamente. La scena si è svolta senza che nessuno tentasse di fermarli o impedirne l’accesso alla vasca, lasciando che l’azione si svolgesse senza ostacoli evidenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a entrare nella vasca senza fermarli?. Perché i presenti hanno preferito filmare invece di intervenire?. Chi deve rispondere della mancata tutela del monumento in Piazza Lucatelli?. Quali danni ha subito la statua in passato rispetto a oggi?.? In Breve Comitato cittadino del Centro Storico di Trapani denuncia l'indifferenza dei passanti.. Passati episodi di deturpazione hanno già compromesso l'integrità della statua.. L'episodio si è consumato durante una normale serata nel quartiere storico.. Il Comitato chiede maggiore vigilanza sulle zone pedonali durante le ore serali.. Un gruppo di giovani ha trasformato la statua del cavalluccio in Piazza Lucatelli in un parco giochi, scatenando l’indignazione del Comitato cittadino del Centro Storico di Trapani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vandali in Piazza Lucatelli: la statua del cavalluccio diventa un gioco

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